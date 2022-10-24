إصابة شخصين فى حادث تصادم بالفيوم

أصيب مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق عزبة الوابور بمركز اطسا وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق عزبة الوابور بمركز اطسا ووجود مصابين وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 2 وتم نقل المصابين لمستشفى إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
إسعاف
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أصيب مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق عزبة الوابور بمركز اطسا وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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