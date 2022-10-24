اليوم السابع
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الإثنين، 24 أكتوبر 2022 06:11 م
أكرم القصاص
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إسقاط "مُسيرة" حوثية حاولت استهداف مطار عتق الدولي جنوب اليمن

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 06:07 م
إسقاط "مُسيرة" حوثية حاولت استهداف مطار عتق الدولي جنوب اليمن مُسيرة
أ ش أ

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أعلنت الدفاعات الجوية اليمنية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة حوثية بدون طيار حاولت استهداف مطار عتق الدولي جنوب اليمن.

وقال مصدر أمني يمني - حسبما نقلت قناة "اليمن" الإخبارية - إن طائرة بدون طيار لميليشيات الحوثي كانت تحلق على علو منخفض، وتحاول استهداف منشآت نفطية ومطار عتق الدولي في محافظة شبوة جنوب البلاد، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية لقوات العمالقة وقوة دفاع شبوة، تمكنت من التصدي للمسيرة الحوثية وأسقطتها قبل الوصول لهدفها.

وكان ميناء الضبة في محافظة حضرموت قد تعرض الجمعة لهجوم حوثي بواسطة طائرتين مفخختين، لدى رسو سفينة نفطية، ما أثار موجة تنديد يمني وإقليمي وأممي ودولي باعتباره تصعيدًا عسكريًا خطيرًا.

وصعدت ميليشيات الحوثي من تهديداتها وهجماتها، باستهداف المنشآت الحيوية والمدنية لإجهاض جهود الحكومة اليمنية.

 


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