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أكبر محطة تبادلية على خط القطار السريع.. 11 ألف متر وتضم جراجات ومناطق تجارية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:00 ص
أكبر محطة تبادلية على خط القطار السريع.. 11 ألف متر وتضم جراجات ومناطق تجارية محطة العاصمة
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل فيديو تصوير جوي لمحطة العاصمة بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين /مطروح/ الفيوم، يظهر حجم الإنجاز الذى تم تنفيذه بالمشروع والذى من المقرر تدشينه خلال الشهر القادم. 
 
ومحطة العاصمة، محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية والمدينة الرياضية وجميع المدن الجديدة بشرق القاهرة. 
 
وتعد المحطة من أكبر المحطات في الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح وتضم مناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية، حيث تشمل المحطة مول تجاري على مساحة 70ألف متر مربع كما تتكون المحطة من مبنيين رئيسيين كل منهما يتكون من بدروم وأرضي وميزانين ودور أول ويوجد 3 كباري للمشاة للربط بين المبنيين.
 

محطة العاصمة

القطار الكهربائي السريع

القطار الكهربائي

النقل

وزارة النقل



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