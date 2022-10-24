أضرار الإفراط فى تناول المكسرات.. منها زيادة الوزن

على الرغم من أن المكسرات صحية للغاية وهي الوجبة الخفيفة المفضلة لكثير من الناس خاصة خلال فصل الشتاء إلا إن الإفراط في تناولها قد يؤدى لعدد من الآثار الجانبية السلبية على صحتك، في هذا التقرير نتعرف على أضرار الإفراط في تناول المكسرات، بحسب موقع "Health".

أضرار الإفراط في تناول المكسرات

1. أمراض الجهاز الهضمي



تشتهر المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو والبندق والفستق بمحتواها المفيد من الدهون والبروتين، ومع ذلك ، فإن الشعور بالانتفاخ أو الغازات هي بعض الأعراض الشائعة التي تصاحب الإفراط في تناول المكسرات.

يحدث ذلك لأن العديد من المكسرات تحتوي على مركبات مثل الفيتات، والتي يصعب هضمها.

يمكن أن تؤدي المكسرات أيضًا إلى الإسهال بسبب الدهون التي تحتوي عليها ".

2. زيادة الوزن



تعد المكسرات خيارًا ممتازًا للوجبات الخفيفة عندما تحاول إنقاص الوزن لأنها تساعدك على تجنب الإفراط في تناول الطعام بسبب محتواها من الألياف والبروتين كلاهما ضروري لفقدان الوزن. لكن يجب أن تتذكر أن هذه الوجبات الخفيفة لا تزال غنية بالسعرات الحرارية وأن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

3. نسبة عالية من السكر



تحتوي المكسرات مثل الزبيب على السكر والسعرات الحرارية يمكن أن يؤدي تناولها بكميات كبيرة إلى زيادة خطر الإصابة بمستويات السكر غير المتوازنة وأمراض القلب لذلك، من المهم حقًا أن تتناولها باعتدال.

4. سمية الغذاء



يجب تناول أنواع معينة من المكسرات باعتدال لأن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى تسمم الطعام.

تشمل هذه المكسرات المكسرات البرازيلية واللوز يمكن أن يؤدي مضغ المكسرات البرازيلية إلى جرعة زائدة من السيلينيوم، بينما يحتوي اللوز على حمض الهيدروسيانيك الذي يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي والاختناق.

5. رد فعل تحسسي



يعاني الكثير من الناس من حساسية من المكسرات. يُنصح بتوخي الحذر أثناء تجربة المكسرات لأول مرة لأن هذه الحساسية يمكن أن تظهر بشكل مختلف عند الأشخاص المختلفين.

إذا أصبت بالغازات أو الانتفاخ أو الغثيان ، فقد تكون لديك حساسية المكسرات ويجب أن تناقش الأعراض مع طبيبك.