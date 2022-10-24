أخبار مصر .. قرار جمهوري بالعفو عن زياد العليمى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما أصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2022 ، بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي.

ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.

رئيس الوزراء: وثيقة ملكية الدولة تهدف لتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن هدف وثيقة ملكية الدولة ان وضع اطار تنظيمي واضح ومحدد لتنظيم العلاقة في الانشطة الاقتصادية ما بين الدولة والقطاع الخاص، نافيا بشدة ما يتم الترويج له بأن الدولة تبيع أصولها قائلا: " بعض الشركات والمساهمات في بعض القطاعات مش لازم يبقا لينا تواجد فيها على المدي المتوسط ، وطرحنا كلمة "تخارج " وده مش معناه إنها بيع ، وفيه ناس بتروج أن الدولة بتبيع أصولها".

رئيس الوزراء يدعو خلال المؤتمر الاقتصادى لوضع استراتيجية لقطاع الصناعة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى ثانى أيام المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022، نطمح أن نصل لاطار عام فى المؤتمر الاقتصادي لوضع لاستراتيجية لقطاع الصناعة لمدة 10 سنوات .

لجنة العفو الرئاسي تشكر الرئيس السيسى بعد العفو عن زياد العليمى: وعدتم فأوفيتم

وجهت لجنة العفو الرئاسي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد صدور القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2022 ، بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي.

وقالت لجنة العفو الرئاسي : "سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدتم بالعفو عن زميلنا زياد العليمي فأوفيتم كعادتكم، شكرا لسيادتكم وننتظر منكم الكثير من قرارات العفو الرئاسي لنثبت للجميع أن مصر وطن يتسع للجميع".

حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسي بعد قرار العفو عن زياد العليمى

توجه السياسى حمدين صباحى، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قرار العفو الرئاسي عن زياد العليمى، حيث قال عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله.. الإفراج عن زياد العليمي.. شكرا لرئيس الجمهورية على قراره الرئاسي بالعفو".

حزب النور مشيدا بالمؤتمر الاقتصادى: نقطة انطلاق لمستقبل أفضل لمصر

أشاد حزب النور بالمؤتمر الاقتصادي الذي انطلقت فعالياته أمس الأحد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعي لعقد المؤتمر.

واعتبر حزب النور في بيان المؤتمر الاقتصادي نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل لمصر، قائلا :" حزب النور يقدر بشدة أهمية المؤتمر الاقتصادي، الذي يُعد نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفقه الله وسدده لصالح البلاد".

انطلاق اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معلم فصل غدا

تنطلق غدا الثلاثاء 25 أكتوبر الجارى، الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لشغل 14 ألفاً و813 وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 60 ألفاً و719 متقدماً توافرت فيهم الشروط، وذلك في المسابقة التي تم الإعلان عنها لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رئيس الوزراء عن سياسة ملكية الدولة: نحتفظ بالأصل والإدارة للقطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن من ضمن آليات وثيقة الدولة أن تحتفظ الأخيرة بملكية الأصل، ولكن الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك بعض المشروعات تحتاج إلى التوسع وزيادة رأس المال فيدخل القطاع الخاص ويقوم بعمل زيادة في رأس المال.

غدا ميلاد هلال ربيع الآخر والأربعاء 26 أكتوبر أول أيامه فلكيا

يولد هلال شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 50 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم غد الثلاثاء 29 من شهر ربيع الأول 1444 هـ الموافق 2022 / 10 / 25 م (يوم الرؤية).

تصنيف الاسكواش.. على فرج ونوران جوهر يحافظان على الصدارة وعسل يستعيد المركز الثالث

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال الأسبوع الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للأسبوع الثاني على التوالي، فيما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارتها لتصنيف السيدات بعد تتويجها ببطولة أمريكا في النسخة الأخيرة.

الأرصاد: الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدلة على السواحل الشمالية حارة على جنوب الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا والصحراء الغربية، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى 27 درجة مئوية.

الطلاب سارقو متحف آثار سوهاج يعترفون: "عطلنا الكاميرات واستخدمنا أجنة"

اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون بسرقة متحف كلية الآثار بجامعة سوهاج، حيث أكد أحدهم اتفاقه مع الطالب الآخر على سرقة محتويات المتحف رغبة فـى الثراء السريع.

وأوضح المتهم، أنه برفقة زميله أعدا "أجنة حديدية" ودلفا للجامعة وحجب أحدهما رؤية الكاميرا حتى تمكن الآخر من فتح باب المتحف وقاما بالاستيلاء على القطع الأثرية ووضعها بحقيبة ظهر وبعض الأكياس البلاستيكية، وقام أحدهما بالاتصال بطالبة وطلب منها الحضور بسيارتها ولدى حضورها قاما بإعطائها المسروقات ووضعتها داخل حقيبة السيارة وانصرفت، ثم استقل الطالبان سيارة أجرة "تاكسى" وتقابلا معها مرة أخرى وقام أحدهما بإخفاء المسروقات لدى والده "متهم" تمهيداً لبيعها.

تراه مصر.. الكرة الأرضية تشهد غدا كسوفا جزئيا للشمس

تشهد الكرة الأرضية، غدا الثلاثاء، كسوف جزئى للشمس، تزامنا مع نهاية ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ .

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية تفاصيل كسوف الشمس، حيث يستغرق الكسوف منذ بدايته في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريباً ككسوف شبه ظلي (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ) وحتى نهايته ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريبا