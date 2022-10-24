اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أحمد ماهر: شكرا للعفو الرئاسي عن زياد العليمى ومجهود شباب التنسيقية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:45 م
أحمد ماهر: شكرا للعفو الرئاسي عن زياد العليمى ومجهود شباب التنسيقية زياد العليمى
كتب خالد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

علق الناشط أحمد ماهر  ومؤسس حركة 6 ابريل، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن زياد العليمى، وقال عبر حسابه على فيس بوك، "خبر العفو الرئاسي عن الصديق زياد العليمي من أعظم الأخبار الفترة الأخيرة، بادرة عظيمة بصراحة، وشكرا لكل من سعى في هذا القرار، وخالص الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لهذا المجهود، وشكرا لكل المجهودات عن التخفيف عن الأسر المصرية ورأب الصدع، وننتظر المزيد من المساعي الإيجابية"

 

يذكر أن النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2022 ، بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي، ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.

 

 


أحمد ماهر

العفو الرئاسى

زياد العليمى

الرئيس السيسي

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يرحب بقرار العفو الرئاسى عن زياد العليمى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:40 م

النائبة سها سعيد بعد العفو عن زياد العليمى: الرئيس انتصر لرهاناته على الشباب

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:33 م

عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى يهنئ زياد العليمى بعد قرار العفو الرئاسى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:25 م

"الكرامة" مرحبا بقرار العفو عن زياد العليمى: خطوة إيجابية لها انعكاس هام على الحوار الوطنى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:23 م

حزب الجيل: قرار العفو عن زياد العليمى يؤكد أننا على مشارف وطن بلا سجناء رأى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:17 م

خالد داود يهنئ زياد العليمى بقرار العفو الرئاسي

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:15 م

رئيس الحركة الوطنية: العفو عن زياد العليمي رسالة بأنه لا إقصاء ولا تهميش

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:14 م

الإصلاح والنهضة مرحبا بالعفو عن زياد العليمى: له أثر إيجابى على الحوار الوطنى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:11 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة