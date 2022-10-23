7 نصائح لعلاج الحموضة فى المنزل.. أبرزها الابتعاد عن الأطعمة الحارة

كتبت فاطمة خليل

سبب ارتجاع الحمض في المعدة -الإفراط في الأكل التجشؤ هو وسيلة للجهاز الهضمي لإطلاق الغازات الزائدة، يُعرف أيضًا باسم التجشؤ الحامض أو تجشؤ الكبريت، ويمكن أن يحدث بسبب العديد من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الارتجاع أو متلازمة القولون العصبي أو العدوى البكتيرية بالبكتيريا الحلزونية البوابية، أو ربما بسبب أخطاء في النظام الغذائي، في هذا التقرير نتعرف على نصائح تساعد في علاج التجشؤ الحمضي والحموضة، بحسب موقع " Health".-الإفراط في الأكل

-زيادة الوزن أو السمنة

-الاستلقاء على الظهر بعد تناول وجبة دسمة -الأكل في وقت متأخر من الليل -تناول بعض الأطعمة المسببة للأحماض مثل الطماطم أو الشوكولاتة أو النعناع أو الثوم أو البصل أو الأطعمة الحارة أو الدهنية

-شرب المزيد من المشروبات مثل المشروبات الغازية أو القهوة أو الشاي

-التدخين



7 علاجات منزلية للحموضة ​1. انقاص الوزن السمنة هي السبب الرئيسي للحموضة، تضغط الدهون الزائدة في منطقة البطن على المعدة وتدفع العصارات المعدية إلى المريء. 2. تجنب الأطعمة التي تسبب ارتجاع المريء لتقليل إنتاج الأحماض في معدتك، تجنب الأطعمة الدهنية والأطعمة الحارة والأطعمة الحمضية مثل الطماطم والبرتقال والنعناع والشوكولاتة والبصل والقهوة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الغازية. 3. تناول كميات أقل تملأ الوجبات الكبيرة معدتك وتضغط على الحجاب الحاجز، مما يزيد من احتمالية حدوث الحموضة لذا تأكد من تناول وجبات صغيرة. 4. لا تستلقي مباشرة بعد الأكل -لأنك تتناول أدوية ضغط الدمالسمنة هي السبب الرئيسي للحموضة، تضغط الدهون الزائدة في منطقة البطن على المعدة وتدفع العصارات المعدية إلى المريء.لتقليل إنتاج الأحماض في معدتك، تجنب الأطعمة الدهنية والأطعمة الحارة والأطعمة الحمضية مثل الطماطم والبرتقال والنعناع والشوكولاتة والبصل والقهوة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الغازية.تملأ الوجبات الكبيرة معدتك وتضغط على الحجاب الحاجز، مما يزيد من احتمالية حدوث الحموضة لذا تأكد من تناول وجبات صغيرة. لا تستلقي أو تنام مباشرة بعد تناول وجباتك يجب أن تنتظر لمدة 2-3 ساعات على الأقل. وفقًا لمجلة Health Journal، تساعد الجاذبية في منع تطور الحموضة، ولكن عندما تتناول وجبة وتستلقي لأخذ قيلولة، فإنك تزيل الجاذبية من المعادلة نتيجة لذلك ، يتحرك الحمض لأعلى عكس الحجاب الحاجز بسهولة أكبر ويصل إلى المريء. 5. الإقلاع عن التدخين وجدت بعض الدراسات أن النيكوتين يمكن أن يريح عضلات الحجاب الحاجز وقد يتداخل أيضًا مع قدرة اللعاب على إزالة الحمض من المريء. وجدت بعض الدراسات أن النيكوتين يمكن أن يريح عضلات الحجاب الحاجز وقد يتداخل أيضًا مع قدرة اللعاب على إزالة الحمض من المريء.