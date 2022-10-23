25 ألف ساعة عمل.. الرئيس السيسي يتحدث عن حقل ظهر وطفرة الطاقة بالمؤتمر الاقتصادى

أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعليقا على كلمة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، بأن اتفاقيات ترسيم الحدود ساهمت فى تحقيق طفرة اكتشافات الغاز.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن أهمية حقل ظهر، قائلا: "عاوز أقولكم.. مش الفكرة ولا القدرة.. الفضل بتاع ربنا علينا.. لولا حقل ظهر كان زمان مصر مطفية.. مفيش فلوس ندفع كل سنة 2 مليار دولار شهريا من أجل تشغيل محطات الكهرباء، وده بالسعر القديم".

جاء ذلك خلال تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كلمة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الاقتصادي.