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25 ألف ساعة عمل.. الرئيس السيسي يتحدث عن حقل ظهر وطفرة الطاقة بالمؤتمر الاقتصادى

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:58 ص
25 ألف ساعة عمل.. الرئيس السيسي يتحدث عن حقل ظهر وطفرة الطاقة بالمؤتمر الاقتصادى الرئيس السيسى

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أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعليقا على كلمة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، بأن اتفاقيات ترسيم الحدود ساهمت فى تحقيق طفرة اكتشافات الغاز.
 
 
الرئيس السيسى يتحدث عن حقل ظهر وطفرة الطاقة بالمؤتمر الاقتصادى
الرئيس السيسى يتحدث عن حقل ظهر وطفرة الطاقة بالمؤتمر الاقتصادى
 
وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن أهمية حقل ظهر، قائلا: "عاوز أقولكم.. مش الفكرة ولا القدرة.. الفضل بتاع ربنا علينا.. لولا حقل ظهر كان زمان مصر مطفية.. مفيش فلوس ندفع كل سنة 2 مليار دولار شهريا من أجل تشغيل محطات الكهرباء، وده بالسعر القديم". 
 
جاء ذلك خلال تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كلمة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الاقتصادي.

 


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