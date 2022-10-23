وكيل تعليم بورسعيد: القائمون على مراكز الدروس الخصوصية لا ينتمون للمؤسسات التعليمية

بورسعيد محمد فرج

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد صباح اليوم عددا من مدارس المحافظة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها وذلك برفقة حنان عثمان مدير إدارة التعليم الخاص والأستاذ العجمي فرح مدير إدارة جنوب التعليمية.

وأكدت وكيل الوزارة أن الجولة التفقدية شملت مدارس السيف الحديثة الخاصة والغرفة التجارية الإعدادية للبنين وجمال عبد الناصر الاعدادي للبنات وناصر الإعدادية للبنات.

وخلال جولتها حثت الدكتورة هالة عبد السلام طلاب المدارس بالمشاركة في مسابقة المبدع الصغير المقامة تحت رعاية السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهورية والتسجيل من خلال الرابط الالكتروني للمسابقة المعلن على الصفحة الرسمية للمديرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وجهت وكيل الوزارة الطلاب الراغبين للالتحاق بمجموعات التقوية المدرسية لتلقي العلم من خلال الفصول المعدة لهم خصيصا بالمكان الشرعي للدراسة وهي المدرسة مشيرة إلى أن مراكز الدروس الخصوصية غير أمنة بالإضافة إلى أن القائمين عليها لا ينتمون للمؤسسة التعليمية.

وسجلت الدكتورة هالة عبد السلام شكرها لبعض المعلمين أثناء حضور شرحهم بالفصول تقديرا لتميزهم وتوصيلهم المعلومة للطلاب بشكل مبسط متمنية لهم دوام التوفيق والسداد.



مدارس بورسعيد وجولة تفقدية للتأكد من سير العملية التعليمية



جولة تفقدية لوكيل تعليم بورسعيد