اليوم السابع
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وزير الزراعة: إجمالى الإنتاج من القمح الموسم الحالى بلغ 10.6 مليون طن

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:14 م
وزير الزراعة: إجمالى الإنتاج من القمح الموسم الحالى بلغ 10.6 مليون طن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى
‎كتبت ـ أسماء نصار

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كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن إجمالى الانتاج من محصول القمح خلال الموسم الحالى بلغ 10.6 مليون طن، حيث أن استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر تتجه نحو تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير.

ونجحت الدولة فى زيادة السعة التخزينية لمحصول القمح، نتيجة المشروع القومى للصوامع الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستقبال كميات كبيرة من المحصول من المزارعين، حيث يعود القمح الذى تم توريده إلى الدولة فى صورة رغيف مدعم.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه فى هذا التوقيت تتعاظم قضية التنمية المستدامة وفى القلب منها ملف الأمن الغذائى فى ظل الأزمات والتحديات التى تواجه العالم أجمع بلا استثناء، بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية - الأوكرانية بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد وانخفاض الإنتاجية فى القطاع الزراعى وارتفاع أسعار السلع والمنتجات ونقصها فى بعض الدول وارتفاع أسعار الشحن والتأمين.

و أضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه بفضل القيادة السياسية كان لها الفضل الكبير فى تحقيق جهود استباقية ساهمت فى مواجهة المشكلات وتحقيق احتياطى يكفى لشهور مقبلة، مشيرًا إلى الدولة مقبلة على استصلاح 3 ملايين فدان.

وأوضح القصير، أن الرئيس السيسى أولى ملف الزراعة نهضة غير مسبوقة من خلال المشروعات القومية العملاقة مثل مشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر ويقدم كل الدعم للتوسع الرأسى من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.

وأشار وزير الزراعة إلى أن المراكز البحثية قدمت جهود كبيرة من أجل زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية لذا تقدم الدولة كل الدعم لاستنباط العديد من أصناف القمح، موضحًا أن الدولة تسعى إلى التنوع فى مصادر المياه واستصلاح الأراضى لتوفير قدر كبير من الأمن الغذائى للمواطنين.

وأضاف القصير أن الحقول الإرشادية لها دور كبير فى حدوث تطوير فى إنتاجية وإنتاج أصناف محصنة، والدولة تقدم الدعم اللازم للمزارعين فى تطوير نظم الرى وتنويع مصادر المياه ،مؤكدا أن الأموال وحدها غير قادرة على توفير احتياجات الشعوب، لكن يجب علينا تطوير انماط الاستهلاك.

وأكد القصير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يولى محصول القمح أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التى تحقق الأمن الغذائى كما أن الحكومة تقدم حزمة حوافز لتشجيع الفلاحين على على زراعة القمح مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء بوضع سعر استرشادى لأردب القمح للموسم الجديد 1000 جنية هذا بالإضافة إلى توفير التقاوى الجيدة المعتمدة وايضا التوسع فى إنشاء الحقول الإرشادية حتى تكون نماذجا يحتذى للمزارعين.


وزير الزراعة

القمح

زراعة القمح

محصول القمح



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