اليوم السابع
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وزير الرى: 96% نسبة تنفيذ الشكاوى من يناير 2021 حتى سبتمبر الماضى

الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:40 ص
وزير الرى: 96% نسبة تنفيذ الشكاوى من يناير 2021 حتى سبتمبر الماضى البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى
كتبت ـ أسماء نصار

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تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.
 
وقال سويلم، فى بيان اليوم، إنه يتم متابعة أداء منظومة الشكاوى بالوزارة بصفة مستمرة لضمان تحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والمنتفعين والاستجابة لشكاواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة، لافتا إلى أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجه الإدارات المختصة بسرعة الفحص والحسم. 
 
وأضاف أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر سبتمبر 2022 بلغت (96%) ، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة 785 شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر سبتمبر 2022.
 
ووجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة لسرعة اتخاذ اللازم حيال عدد من الشكاوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية تفيد بتضرر  أهالي قرية الشبراوين بمركز ههيا بمحافظة الشرقية بسبب انسداد مجمع الصرف المغطى، حيث قامت إدارة صرف جنوب الشرقية على الفور بعمل معاينة على الطبيعة لموقع الشكوى وغسيل المجمع وصيانته حسماً للشكوى.
 
وفي محافظة المنوفية، تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير للتضرر من وجود حيوان نافق بترعة السرساوية بمدينة سرس الليان، حيث تم عمل اللازم وإزالة أسباب الشكوى على الفور.
 
وتم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر أهالي مركز بني مزار بمحافظة المنيا بسبب وجود قمامة وحيوانات نافقة بترعة سري باشا ، وعلى الفور تم إصدار أمر تطهير لإزالة القمامة بالموقع وحسم الشكوى.
 
وفي محافظة الفيوم، تم التوجيه لهيئة الصرف بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر أهالي منشية علوي بمركز إطسا بمحافظة الفيوم من انسداد مصرف المنشأة العمومي، حيث قامت الإدارة العامة لصرف غرب الفيوم بتطهير المصرف ذاتيا بمعدات الهيئة وتم حسم الشكوى.
 
كما تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الإسكندرية لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر الأهالى من تراكم ناتج تطهير جنابية شبرا اوسيم على الطريق مما أدي لإعاقة حركة المرور، حيث تم عمل أمر ضمن عقد التطهير وتكليف مقاول الأعمال بسرعة رفع وازالة ناتج التطهير ونقله الى المقالب العمومية حسماً للشكوى.
 
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الرى

منظومة الشكاوى

المياه

الصرف



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