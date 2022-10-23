اليوم السابع
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وزير الرى يبحث الأعمال الجارى تنفيذها على وادى وبحيرات مريوط لاستقبال الشتاء

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:29 ص
وزير الرى يبحث الأعمال الجارى تنفيذها على وادى وبحيرات مريوط لاستقبال الشتاء اجتماع لمتابعة موقف الأعمال الجاري تنفيذها على بحيرات مريوط ووادى مريوط
كتبت ـ أسماء نصار

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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف الأعمال الجاري تنفيذها على بحيرات مريوط ووادى مريوط لضمان التشغيل الآمن لمحطات الرفع والحفاظ على المناسيب الآمنة لاستقبال مياه الأمطار خلال الموسم المقبل.
 
ووضعت وزارة الموارد المائية والرى، عددا من الإجراءات للتعامل مع موسم الأمطار والسيول والتنسيق مع المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع فترة الأمطار من خلال تكليف مسئول من قبل كل محافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية بالمحافظات، علاوة على متابعة استكمال أعمال تطهير المخرات وشبكات الترع والمصارف.
 
جدير بالذكر، أنه يوجد منظومة للإنذار المبكر أنشأتها وزارة الرى للتنبؤ بالأمطار، وتحديد كمياتها وشدتها، ومن خلالها تتخذ أجهزة الوزارة كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية كافة الاستعدادات لمجابهة السيول والحد أو المنع من آثارها التدميرية من حيث تحديد شدة الأمطار المتوقعة على البلاد، وذلك بهدف اتخاذ إجراءات تخفيض مناسيب الترع والمصارف حتي ﻻ تحدث مشاكل لمستخدمى شبكة المجارى المائية لأن الوزارة مسئولة عن توفير كافة اﻻحتياجات للبلاد من زراعة وشرب وصناعة وملاحة نهرية.
 
 
 
 

وزير الرى

السيول

الأمطار

المياه



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