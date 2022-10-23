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وحدة الدعم بجامعة حلوان الأهلية تخصص رابطا للتواصل مع طلاب "الرسوم المتحركة"

الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:29 م
وحدة الدعم بجامعة حلوان الأهلية تخصص رابطا للتواصل مع طلاب "الرسوم المتحركة" جامعة حلوان الأهلية
كتب ــ محمد صبحى

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أطلقت وحدة الدعم الإلكتروني بشئون الطلاب بجامعة حلوان الأهلية، رابطا مخصصا لطلاب برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، وذلك تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.
 
ويمكن لطلاب برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية الدخول على الرابط والحصول على كل المعلومات التي يرغبون في معرفتها عن الكلية والجدول الدراسية وكذلك يمكن من خلاله التواصل مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية والحصول على المقررات الدراسية، ويمكن للطلاب الدخول على الرابط من هنا والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلاله وهو:
 
http://app2.helwan.edu.eg/hnu/A-VE/
 
وتستعد وحدة الدعم الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية لإطلاق رابط مخصص لكل كلية وبرنامج بالجامعة للتيسير على الطلاب وتحقيق التواصل الدائم والمستمر مع جامعتهم.
 
 
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