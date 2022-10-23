هطول أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منيرر

شهدت محافظة الإسكندرية، هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة على شرق الإسكندرية وسط موجة جديدة من التقلبات الجوية الخريفية.

وقد أجرى اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف صحي بالإسكندرية، جولة تفقدية على تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرفالصحي بالإسكندرية للتأكد من جاهزيتها وتفقد سير العمل ببعض المحطات.

وتفقد مركزات السيارات بمناطق وسط وشرق والمنتزة أول وثان ومحطة 3 المنتزة، وأكد استعداد الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أي تجمعات لمياه أمطار في حالة حدوثها، وعلى جاهزية المحطات والشبكات.

وأشار نافع، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق خورشيد والعجمي وك21، ومن المتوقع اليوم الأحد طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة تكون متوسطة ورعدية أحياناً بنسبة حدوث 60%.

وشدد نافع، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري



هطول أمطار متوسطة على الإسكندرية (1)

هطول أمطار متوسطة