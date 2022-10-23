نيران صديقة.. حبس ابن العم المتهم بقتل خفير خاص بسبب خلافات العمل فى الصف

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل ابن عمه خفير خاص بسبب خلافات في العمل ، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ، والاستماع إلى شهود الواقعة.

وكلفت النيابة العامة ، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة خفير خاص لقى مصرعه بسبب خلافات العمل فى الصف، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، مقتل خفير خاص، نتيجة إطلاق النار عليه، وأن ابن عمه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات متعلقة بالعمل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.