ندوة توعية لممثلى الهيئات الحكومية بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية ندوة لتوعية ممثلي الهيئات الحكومية بمحافظة الإسماعيلية بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوعية بالخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية الصحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك بمكتبة مصر العامة.

بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية، الذي أكد أن هذا اللقاء يأتي للدفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل والوقوف على بعض المشكلات التي يقابلها المنتفعين لتقريب وجهات النظر وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمنتفعين.

وتناولت الندوة أهم المشاكل التي تواجه المنتفعين من خدمة التأمين الصحي الشامل الجديدة، حيث أن التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي اجتماعي يتم من خلاله تقديم خدمات طبية لجميع فئات المجتمع دون تمييز وهدفه هو تقليل نسبة الإنفاق الشخصي للمواطنين على الخدمات الطبية وتتحمل الدولة الغير قادرين.

وكذلك لتوعية الحضور بأهمية طب الأسرة حيث أنه قسم الرعاية الصحية الأولية الذى يقدم بشكل مستمر وشامل الرعاية الصحية للفرد والأسرة في جميع الأعمار من الجنسين ويقدم استشارة مبدئية في جميع التخصصات.

وخلال الندوة تم الإشارة إلى كيفية عمل هيئات التأمين الصحي الشامل التي تنقسم إلى ثلاث هيئات وهم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، الهيئة العامة للرعاية الصحية و الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

تلك الهيئات الثلاث تترابط وتتعاون لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقوم وزارة الصحة والسكان في التنسيق بين الثلاث هيئات وإدارة المرحلة الانتقالية لتطبيق المنظومة على كافة أنحاء الجمهورية.

كما تم توضيح الهدف من إدارة رضا المنتفعين،وهي حلقة وصل بين المنظومة والمنتفع، بالإضافة إلى دورها في نشر الوعي والثقافة بين المنتفعين كما تستقبل المقترحات والشكاوى لرفع نسبة رضا المنتفعين.