"ميناء دمياط" يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة، منها السفينة ( PRINCESS LAYLA ) والتي ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 181 م وعرضها 26 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 28107 طن من القمح و السفينة (FIVOS ) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 190 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 54371 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18728 طن تشمل 300 طن رخام و 5850 طن أسمنت معبأ و5500 طن ملح و7078 طن بضاعة متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46486 طن تشمل: 22002 طن قمح و 6900 طن ذرة و6200 طن خردة و2689 طن ميثانول و7200 طن سكر و1495 طن خشب زان، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 109 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 59 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 118240 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 152930 طنا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2604 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 3573 شاحنة.