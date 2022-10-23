اليوم السابع
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مياه القاهرة: قافلة طبية مجانية لعلاج العاملين وأسرهم للكشف المبكر عن أمراض العيون

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:46 م
مياه القاهرة: قافلة طبية مجانية لعلاج العاملين وأسرهم للكشف المبكر عن أمراض العيون شركة مياه القاهره
كتب أحمد حسن

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 أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، ضرورة الاهتمام الكامل بتوفير الرعاية الطبية الكاملة بجميع العاملين وأسرهم حتى  يمكنهم أداء عملهم بكفاءة وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، مشيرا أنه تم تنفيذ قافلة طبية مجانية تحت اشراف المحاسب على عماشة نائب رئيس مجلس الادارة، للكشف المبكر عن أمراض وحساسية العيون والرمد لجميع العاملين بالشركة وأسرهم بالتعاون مع إحدى المستشفيات الكبرى المتخصصة فى هذا المجال وتوفير الدواء لهم بمقر نادى المياه التابع للشركة بالعباسية ،كما تم توفير اجهزة لقياس نسبة السكر وضغط الدم لجميع العاملين بالشركة وأسرهم.

وأوضح أن هناك تنسيق كامل مع نقابة العاملين بالشركة لتوفير وتنويع مصادر العلاج لجميع العاملين بالشركة واسرهم من خلال تنفيذ العديد من التعاقدات الجديدة مشيرا الى ان هناك خطة كاملة لتطوير المستشفى الخاصة بالشركة وتجهيزاها على أحدث مستوى بحيث يتم تجهيز غرف للعمليات والرعاية الكاملة وتوفير التخصصات النادرة بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.

وأشرف على أعمال القافلة اللواء محمد كلبوش رئيس قطاع الإعلام وخدمة العملاء بمشاركة محمود عبد الصمد مدير عام الخدمات الطبية بالشركة وفريق من العاملين بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإدارة العامة للخدمات الطبية.

 

 

 


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