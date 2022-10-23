مواصفات امتحانات شهرى أكتوبر ونوفمبر للصفين الأول والثانى الثانوى

كتب ـ محمود طه حسين

حددت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر 2022 لمادة الرياضيات (الجبر وحساب المثلثات والهندسة) للصفين الأول والثاني كالتالى:

- يتضمن امتحان الجبر علي 4 أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون درجة السؤال درجة واحدة، وسؤال مقالي بدرجتين.

- يتضمن امتحان حساب المثلثات سؤالين موضوعيين وتكون درجة السؤال درجة واحدة، وسؤال بدرجتين.

- يتضمن امتحان الهندسة 6 أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون درجة السؤال من درجة واحدة، و2 سؤال مقالي درجة السؤال من درجتين.

- زمن الاختبار حصتان 90 دقيقة ويكون الامتحان علي مستوي المدرسة ويوضع بمعرفة موجه المادة.

- الدرجة الكلية للاختبار 20 درجة لكل شهر ويتم حساب الدرجة الأعلي التي حصل عليها الطلاب في الاختبارين ثم تقسم علي 2 لتصبح الدرجة النهائية من 10 درجات .

- اختبار نهاية شهر أكتوبر يشتمل على أسئلة تستهدف أجزاء المنهج التي تم تدريسها خلال شهر أكتوبر فقط.

- اختبار نهاية شهر نوفمبر يشتمل علي أسئلة تستهدف أجزاء المنهج التي تم تدريسها خلال شهر نوفمبر فقط.

امتحان الرياضيات للصف الثاني الثانوي

كما حددت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان مادة الرياضيات لشهري أكتوبر ونوفمبر للصف الثاني الثانوي وهي كالتالي:-

- زمن الاختبار حصتان 90 دقيقة (الامتحان علي مستوي المدرسة يوضع بمعرفة موجه المادة).

- الدرجة الكلية للاختبار 20 درجة لكل شهر ويتم حساب الدرجة الأعلي التي حصل عليها الطالب في الاختبارين ثم تقسم الدرجة علي 2 لتصبح الدرجة النهائية من 10 درجات.

- اختبار شهر أكتوبر يشمل علي أسئلة تستهدف أجزاء المنهج التي تم تدريسها خلال شهر أكتوبر فقط.

- اختبار نهاية شهر نوفمبر يشتمل علي أسئلة تستهدف أجزاء المنهج التي تم تدريسها خلال شهر نوفمبر.

- يتضمن امتحان التفاضل 4 أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون درجة السؤال درجة واحدة، وسؤال مقالي وتكون درجة السؤال درجتين.

- امتحان حساب المثلثات يتضمن 2 أسئلة موضوعية اختيار من متعدد ودرجة لكل سؤال ، وسؤال مقالي بدرجتين.

- امتحان الجبر يتضمن 6 أسئلة موضوعية اختيار من متعدد بدرجة لكل سؤال بالإضافة إلي 2 سؤال مقالي بدرجتان علي السؤال.