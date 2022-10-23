اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل سيدة وإصابة أخرى فى عملية طعن بمدينة نيوهام ببريطانيا

الأحد، 23 أكتوبر 2022 08:29 م
مقتل سيدة وإصابة أخرى فى عملية طعن بمدينة نيوهام ببريطانيا الشرطة البريطانية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قُتلت امرأة وأصيبت أخرى، جراء عملية طعن فى مدينة نيوهام شرقى العاصمة البريطانية لندن، وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، اليوم الأحد أن الشرطة تبحث عن رجل بعد طعن امرأتين، ما أسفر عن مقتل سيدة فى نيوهام شرقى لندن.
 
وقالت شرطة العاصمة، " إن الضباط عثروا على امرأتين بعد إصابتهما بطعنات صباح يوم الأحد".
 
وأوضحت سكاى نيوز، أنه قتل إحدى المرأتين فى الخمسينيات من عمرها بمكان الحادث، بينما نُقلت الأخرى في الثلاثينيات من عمرها، إلى المستشفى.
 
وقالت رئيسة المفتشين ليزا باركر،"أعلم أن الناس في نيوهام وخاصة في منطقة ستراتفورد سيصابون بالصدمة والقلق من هذا الحادث المأساوي، أشاركهم قلقهم ويمكنني أن أؤكد لهم أن المحققين المتخصصين يعملون بخطى سريعة لتحديد واعتقال المسئول".

بريطانيا

طعن

أخبار بريطانيا

نيوهام



الموضوعات المتعلقة

أنفلونزا الطيور تهدد الغرب.. ألف طالب أصيبوا بأعراض تشبه البرد بمدرسة أمريكية.. تحذيرات من موسم مدمر فى بريطانيا خلال الشتاء بالتزامن مع موجة كورونا.. المرض يمنع الأوروبيين من تناول فطائر كبد الأوز بعيد الميلاد

الأحد، 23 أكتوبر 2022 07:30 م

بريطانيا: وزيرا الداخلية والعمل يدعمان ريشى سوناك فى سباق رئاسة حزب المحافظين

الأحد، 23 أكتوبر 2022 02:33 م

بريطانيا: ريشى سوناك يعلن ترشحه لرئاسة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء

الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:40 م

بريطانيا.. آلاف المتظاهرين فى لندن يطالبون بالعودة للاتحاد الأوروبي

الأحد، 23 أكتوبر 2022 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة