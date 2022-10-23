مع تقلبات الطقس إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد.. تناول هذه المشروبات والأطعمة

-الزنجبيل يعد من الأعشاب التي تحتوي علي خصائص مضادة للبكتريا والالتهابات، ولذا تناوله له يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، أيضا تساهم بشكل كبير في علاج نزلات البرد في حالة إصابتك.

-الشاي الأخضر

له دور كبير في علاج نزلات البرد، والتخلص من البلغم المتراكم في الصدر، فهو يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقوي المناعة، وتقلل فرص الإصابة وأيضا تساهم في الشفاء.

-أوراق الجوافة

لها خصائص عالية في محاربة العدوي بالفيروسات والعدوي، والسبب أنها تحتوي علي نسبة عالية من فيتامين سي، ولذا تناولك لها يعمل علي تقوية المناعة، وطرد البلغم، وتطهير الحلق، والحد من الإصابة.

-عسل النحل

له دور في تقوية الجهاز المناعي، والتقليل من أعراض نزلات البرد، والسبب أنه يحتوي علي مركبات مضادة للسعال، ولذا يمكنك تناوله يوميا مع مشروب دافيء تقوم بتحليته به وتحلص علي فوائده.

-الشوربة

لها دور كبير في تقوية المناعة، وخاصة إذا كانت شوربة الدجاج، فهي لها دور كبير في تقليل أعراض التهابات الجهز التنفسي العلوي، ولذا يمكنك وضع الخضروات التي تفضلها بهذه الشوربة لإضافة موادها الغذائية لمهمة للجسم.