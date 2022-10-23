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معيط: نتوقع انخفاض الدين العام خلال 5 سنوات مقبلة لأقل مستوى منذ 42 عاما

الأحد، 23 أكتوبر 2022 06:55 م
معيط: نتوقع انخفاض الدين العام خلال 5 سنوات مقبلة لأقل مستوى منذ 42 عاما محمد معيط
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أقل دين شهدته مصر كان 78.7% ، بينما أعلى دين وصلت له مصر كان 159%، موضحا أن الفترة الراهنة تشهد ارتفاعا في معدلات التضخم مع ارتفاع في أسعار الفائدة.

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصاد، أن المعاشات حاليا يصل لها 35% من الدعم، موضحا أن الدعم الموجه للسلع التموينية يصل لـ 35 % من إجمالي المخصصات للدعم، متوقعا انخفاض حجم الدعم خلال الـ 5 سنوات المقبلة لـ 72% لحجم الدين، حيث سيكون أقل مستوى دين عرفته مصر في أكثر من 42 سنة.

وأوضح وزير المالية، أن الايرادات الضريبية تمثل ثلاث أرباع إيرادات الدولة المصرية، كما أن 69 % من الدعم كان يذهب للطاقة، وحاليا يذهب 7% فقط، مشيرا إلى أن الإيرادات الضريبية تمثل جزءا كبيرا من إيرادات الدولة، متابعا أن الإيرادات العامة للبلد تزيد مع ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية.

وأكد وزير المالية، أن الدين العام للدولة يعد بندا هاما في الاقتصاد المصري، والدولة تعمل على هذا الأمر من خلال خطة واضحة المعالم، ويتم العمل على استراتيجية الإيرادات المتوسطة، وتعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، وهذا الأمر يتم من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي، موضحا أن تحسين بيئة الأعمال والاستثمار يساعد على هذا الهدف.

 


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