مظاهرات في أوروبا احتجاجا على التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة

فاطمة شوقى

أثار ارتفاع التضخم في جميع أنحاء أوروبا، موجة من الاحتجاجات والاضرابات، مما يسلط الضوء على الاستياء المتزايد من ارتفاع تكاليف المعيشة ويهدد بإطلاق العنان لعدم الاستقرار السياسى.

في رومانيا، قام المتظاهرون بتفجير الأبواق والطبول للتعبير عن خيبة أملهم من ارتفاع تكاليف المعيشة. نزل المواطنون إلى الشوارع في فرنسا للمطالبة بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم. واحتج المتظاهرون التشيكيون على طريقة تعامل الحكومة مع أزمة الطاقة. دخل موظفو السكك الحديدية البريطانية والطيارون الألمان في إضراب للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة ارتفاع الأسعار، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.



مظاهرات فى أوروبا

وشهد الأوروبيون ارتفاعًا هائلاً في فواتير الطاقة وأسعار المواد الغذائية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. على الرغم من انخفاض سعر الغاز الطبيعي عن المستويات المرتفعة القياسية التي تم تسجيلها في الصيف ، وخصصت الحكومات مبلغًا لا يُستهان به وهو 576 مليار يورو (أكثر من 566 مليار دولار) لدعم الطاقة للمنازل والشركات منذ سبتمبر 2021 ، وفقًا لدراسة في بروكسل ، هذا لا يكفي لبعض المتظاهرين.

وأدى سعر الطاقة إلى ارتفاع التضخم في الدول الـ19 التي تستخدم اليورو كعملة لها إلى مستوى قياسي بلغ 9.9٪ ، مما يجعل من الصعب على الناس شراء ما يحتاجون إليه، لا يرى البعض أي خيار سوى الخروج من المنزل.



احتجاجات فى اوروبا

وقال رشيد أوشيم ، وهو طبيب كان من بين أكثر من 100 ألف شخص احتجوا في عدة مدن فرنسية هذا الأسبوع: "اليوم ، يضطر الناس إلى استخدام أساليب الضغط للحصول على زيادة" في الأجور.

وزادت تداعيات الحرب في أوكرانيا بشكل ملحوظ من مخاطر الاضطرابات المدنية في القارة ، وفقًا لاستشارات المخاطر Verisk Maplecroft. لقد دعم القادة الأوروبيون أوكرانيا بقوة من خلال إرسال أسلحة ووعدوا ، أو أجبروا ، على التخلي عن النفط والغاز الطبيعي الروسي الأرخص ثمناً ، لكن الانتقال لم يكن سهلاً ويهدد بتقويض الدعم الشعبي.

في فرنسا ، التي لديها أدنى معدل تضخم في منطقة اليورو عند 6.2٪ ، استجاب عمال السكك الحديدية والنقل ومعلمي المدارس الثانوية وموظفي المستشفيات الثلاثاء الماضى لدعوة نقابة عمال النفط للمطالبة بزيادة الأجور والاحتجاج على تدخل الحكومة في إضرابات المصافي. العمال الذين تسببوا في نقص البنزين.

وفي العاصمة التشيكية براغ ، طالب حشد الشهر الماضي باستقالة الائتلاف الحاكم الموالي للغرب.