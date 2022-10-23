مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 21 رحلة طيران دولية بينها 5 رحلات من إيطاليا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 21 رحلة طيران دولية اوربية مختلفة ضمن 116 رحلة يستقبلهم المطار بداية من أمس السبت حتي نهاية الأسبوع، حيث يتم تسهيل إجراءات الدخول لهم لقضاء إجازة ممتعه على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين أن الرحلات الـ 21 الوافدة اليوم لمطار مرسى علم بينهم رحلة من فرنسا، ورحلتين من بولندا، و6 رحلات من التشيك، ورحلتين داخليتين، و5 رحلات من ايطاليا، ورحلة من سويسرا واخرى من بلجيكا ورحلة من لتوانيا، ورحلتين من المانيا .

وكشفت جداول رحلات الوصول الأسبوعية أن من المقرر أن يستقبل مطار مرسي علم بداية من امس السبت وحتي نهاية الأسبوع المقبل، 116 رحلة طيران أغلبها أوربية قادمة من 12 دولة أوربية.

وأوضحت جداول الوصول أن هناك زيادة في التشيكي السياحة التشيكية بواقع رحلتين وكذلك رحلتين ايطاليين وزيادة في الالماني 3 رحلات وزيادة في النمساوي برحلة

تصل بين الرحلات الدولية الاوربية 4 رحلات داخلية و112 رحلة دولية تصل 3 منها من بلجيكي، و5 من بلجيكا، و20 من ايطاليا و22 من المانيا و33 من التشيك، و18 من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا، رحلة من المجر، ورحلتين من فرنسا، ورحلة من لتوانيا.