اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 42 آخرين فى حادث تحطم حافلة بولاية أوتار براديش الهندية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:21 ص
مصرع 4 أشخاص وإصابة 42 آخرين فى حادث تحطم حافلة بولاية أوتار براديش الهندية تحطم حافلة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم من بينهم فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات فيما أصيب نحو 42 آخرين اليوم الأحد في حادث تحطم حافلة كانوا يستقلونها وقع على طريق "أجرا-لكناو" السريع في بولاية "أوتار براديش" الهندية.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن الحافلة كانت في طريقها من مدينة "جوراخبور" إلى مدينة "أجمير" عندما وقع الحادث.

بدوره، عبر رئيس وزراء ولاية "أوتار براديش" يوجي أديتياناث عن أسفه وحزنه لسقوط خسائر في الأرواح جراء هذا الحادث كما أصدر تعليماته لمسؤولي إدارة المنطقة بتقديم العلاج المناسب للمصابين، تمنياته بالشفاء العاجل لهم.

وقد وقع الحادث في نحو الساعة 30ر2 صباحا بالتوقيت المحلي للهند بعد أن اصطدمت الحافلة بشاحنة من الخلف.

 


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