مصرع 4 أشخاص وإصابة 42 آخرين فى حادث تحطم حافلة بولاية أوتار براديش الهندية

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن الحافلة كانت في طريقها من مدينة "جوراخبور" إلى مدينة "أجمير" عندما وقع الحادث.

بدوره، عبر رئيس وزراء ولاية "أوتار براديش" يوجي أديتياناث عن أسفه وحزنه لسقوط خسائر في الأرواح جراء هذا الحادث كما أصدر تعليماته لمسؤولي إدارة المنطقة بتقديم العلاج المناسب للمصابين، تمنياته بالشفاء العاجل لهم.

وقد وقع الحادث في نحو الساعة 30ر2 صباحا بالتوقيت المحلي للهند بعد أن اصطدمت الحافلة بشاحنة من الخلف.