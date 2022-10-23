مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارتين ملاكى على الطريق الصحراوى بأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية المحاميد قبلى بأرمنت، مما أسفر عن مصرع 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين، وتم على الفور نقل جثامين المتوفيين لمشرحة المستشفى والمصابين لمستشفى أرمنت لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية المحاميد قبلى بأرمنت، مما أسفر عن مصرع كل من "أ.ر.م" 48 سنة، و"م.ط.ج" 73 سنة، و"س.ب.ط" 46 سنة، وجثمان مجهول الهوية، كما أصيب كل من "س.إ.س" 52 سنة، و"أ.م.ج" 36 سنة، و"م.ط.ح" 40 سنة، وانتقل لموقع الحادث سيارات الإسعاف وتم نقل جثامين المتوفيين لمشرحة المستشفى والمصابين لمستشفى أرمنت لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما كشف الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن نجاح أطباء المستشفى فى إنقاذ حياة شخصين تعرضا لكسور بعظام الوجه والجمجمة بعد تعرضهما لحادث سير، وذلك إستمراراً لسلسلة نجاحات الفرق الطبية فى المستشفيات التابعة للهيئة فى محافظة الأقصر.

وأضاف الدكتور خلف عمر، فى بيان صحفى، أنه نجح الفريق الطبي فى إجراء التدخل الجراحي لإنقاذ حياة المرضى وإعادة بناء عجاج العين بواسطة شبكة تيتانيوم، وتم تحسن الحالة الصحية لهم وخروجهم من المستشفى للمتابعة بعيادة جراحة الوجه والفكين بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر.

وأوضح مدير مستشفى الكرنك الدولى، أنه شارك فى إجراء التدخل الجراحي الفريق الطبي المكون من كل من الدكتور حمدان السعدي استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور حاتم عادل أبو الحسن أخصائي ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة بالمستشفى، والدكتورة إسراء أبو ضيف نائب الجراحة العامة بالمستشفى، والدكتور عماد حسن كامل أخصائي التخدير، ومن فريق التمريض جابر جابر وأحمد عبدالعليم.