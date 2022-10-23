مصرع عامل على باب جهاز العلاج الإشعاعى بمركز أورام أسوان

أسوان عبد الله صلاح

لقى عامل مصرعه، مساء السبت، أثناء تواجده بغرفة العلاج الإشعاعى داخل مركز أورام أسوان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بمصرع شاب يدعى "م.ا.ع" داخل مركز أورام أسوان، بعد تعرضه لإصابة فى الرأس أثناء أداء العمل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية لمباحث قسم شرطة أسوان أول، أن الحادث وقع للشاب أثناء محاولة التدريب والتعليم داخل غرفة العلاج الإشعاعى بمركز أورام أسوان، إلا أن الشاب المنضم حديثا للعمل بالمركز، لم ينتبه لحركة غلق الباب المصفح الذى يصل وزنه لأكثر من طن تقريبا، مما تسبب فى إصابة العامل بمنطقة الرأس وفارق الحياة على إثرها، وجارى استكمال التحقيقات فى الواقعة.