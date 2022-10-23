مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بعمل توصيلة عشوائية لموتور مياه فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل بشركة مقاولات خاصة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصرعه عقب تعرضه لصعق كهربائى أثناء عمل وصلة كهرباء عشوائية من أحد أعمدة الإنارة بالشارع لموتور مياه لرفع المياه لاستخدامه في العمل وتم نقل الجثة إلى مستشفى البلينا المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أحمد فجر نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوفاة عامل صعقا بالكهرباء أثناء العمل بدائرة مركز البلينا جنوب المحافظة وتم نقل جثته للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب بوصول المدعو عصمت م م ا 48 سنة عامل بشركة خاصة للمقاولات ويقيم دائرة مركز المراغة " إلى المستشفي المركزي جثة هامدة " إدعاء صعق كهربائي.

وبسؤال نجل عمه المدعو محمد ع م ا 39 سنة عامل ويقيم بذات الناحية أنه أثناء قيام نجل عمه المذكور بعمل وصلة كهرباء عشوائية من أحد أعمدة الإنارة بالشارع لموتور مياه لرفع المياه / دائرة المركز صعقه التيار الكهربائي مما نتج عنه وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدمورية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.