مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى حادثين بالمنيا

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 5 أشخاص آخرين، في حادثين متفرقين بمحافظة المنيا، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تصادم سيارتين نقل، بالطريق الصحراوى الشرقي مما أسفر عن مصرع شخص مجهول الاسم والعنوان، وإصابة 5 أشخاص آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارات والجثمان تحت تصرف النيابة العامة، كما لقيت طالبة مصرعها في حادث تصادم سيارة برصيف أثناء حفل زفاف بالطريق الدائري بمركز مغاغة امام قرية بلهاسا مما اسفر عن مصرع طالبة طالبة أعدادى، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي العدوه المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.