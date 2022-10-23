مستشفيات ومدارس ومجمعات حكومية.. اعرف إنجازات "حياة كريمة" فى الجيزة.. صور

كتبت – مرام محمد

حققت المبادرة "حياة كريمة" إنجازات غير مسبوقة في 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية بما يكفل لهم حق العيش الكريم.

سعت "حياة كريمة"، منذ انطلاق أعمالها التنموية في قرى محافظة الجيزة، إلى تغيير واقع الحياة في القرى الأكثر احتياجا، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، شملت جوانب صحية واجتماعية ومعيشية، حيث عملت المبادرة على توفير سكن كريم للمواطنين الأولى بالرعاية من خلال إحلال وتجديد ورفع كفاءة المنازل، وبناء مجمعات سكنية، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل، وتحسين مستوى خدمات البنية التحتية في قطاعات الغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وشملت أعمال التطوير في قرى الجيزة، تطوير القطاع الصحي، وذلك من خلال بناء المستشفيات والوحدات الصحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر الطبية، بالإضافة إلى إطلاق قوافل طبية تقدم خدمات طبية وعلاجية مجانية للمواطنين في مختلف المجالات، وتوفر أجهزة تعويضية (سماعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات.. إلخ)، فضلا عما حظي به قطاع التعليم من اهتمام كبير، شهد بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية، وإنشاء فصول محو الأمية.

وهدفت المبادرة إلى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم المواطنين وحفظ كرامتهم وحقهم في العيش الكريم، حيث اهتمت في رؤيتها التنموية بمختلف الفئات المجتمعية (الأسر الأكثر احتياجا، وكبار السن، وذوي الهمم، والمتطوعين، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب القادر على العمل)؛ لتمكين المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وإحداث طفرة تنموية في كافة القطاعات المستهدفة.

"اليوم السابع" يوضح بالأرقام في السطور التالية أهم إنجازات "حياة كريمة" في محافظة الجيزة:

-تنفيذ 101 مشروع في قطاع التعليم، شملت إنشاء مدارس جديدة أو إحلال وتجديد أو توسعات لمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية.

-تنفيذ 37 مشروعا في قطاع الصحة، شملت رفع كفاءة المستشفيات وإنشاء مراكز ووحدات صحية على أعلى مستوى لتقديم الرعاية الصحية اللائقه للمواطنين.

-تنفيذ 16 مشروعا في قطاع وحدات الإسعاف السريعة.

-تنفيذ 43 مشروعا بقطاع الرياضة ومراكز الشباب.

-تنفيذ 11 مشروعا لمجمعات حكومية خدمية، وأخرى زراعية، تيسر على المواطنين الحصول على خدماتهم.

-تنفيذ 13 مشروعا في قطاع التضامن الاجتماعي، شملت إنشاء مراكز إيواء ودور رعاية مسنين وأيتام.

-تنفيذ 50 مشروعا في قطاع تبطين وتأهيل الترع.



إنشاء المدارس



مجمع خدمات المواطنين بالشوبك الشرقي



مراكز الخدمات



مركز الألبان



مركز شباب الصف



مشاريع المدارس



مشاريع حياة كريمة بمحافظة الجيزة



مشروع توسع وتطوير مدرسة محمد الصيفى



ملاعب