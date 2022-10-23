اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 02:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مستشفيات ومدارس ومجمعات حكومية.. اعرف إنجازات "حياة كريمة" فى الجيزة.. صور

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:16 م
مستشفيات ومدارس ومجمعات حكومية.. اعرف إنجازات "حياة كريمة" فى الجيزة.. صور مشاريع حياة كريمة في محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حققت المبادرة "حياة كريمة" إنجازات غير مسبوقة في 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية بما يكفل لهم حق العيش الكريم.

سعت "حياة كريمة"، منذ انطلاق أعمالها التنموية في قرى محافظة الجيزة، إلى تغيير واقع الحياة في القرى الأكثر احتياجا، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، شملت جوانب صحية واجتماعية ومعيشية، حيث عملت المبادرة على توفير سكن كريم للمواطنين الأولى بالرعاية من خلال إحلال وتجديد ورفع كفاءة المنازل، وبناء مجمعات سكنية، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل، وتحسين مستوى خدمات البنية التحتية في قطاعات الغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وشملت أعمال التطوير في قرى الجيزة، تطوير القطاع الصحي، وذلك من خلال بناء المستشفيات والوحدات الصحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر الطبية، بالإضافة إلى إطلاق قوافل طبية تقدم خدمات طبية وعلاجية مجانية للمواطنين في مختلف المجالات، وتوفر أجهزة تعويضية (سماعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات.. إلخ)، فضلا عما حظي به قطاع التعليم من اهتمام كبير، شهد بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية، وإنشاء فصول محو الأمية.

وهدفت المبادرة إلى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم المواطنين وحفظ كرامتهم وحقهم في العيش الكريم، حيث اهتمت في رؤيتها التنموية بمختلف الفئات المجتمعية (الأسر الأكثر احتياجا، وكبار السن، وذوي الهمم، والمتطوعين، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب القادر على العمل)؛ لتمكين المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وإحداث طفرة تنموية في كافة القطاعات المستهدفة.

"اليوم السابع" يوضح بالأرقام في السطور التالية أهم إنجازات "حياة كريمة" في محافظة الجيزة:

-تنفيذ 101 مشروع في قطاع التعليم، شملت إنشاء مدارس جديدة أو إحلال وتجديد أو توسعات لمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية.

-تنفيذ 37 مشروعا في قطاع الصحة، شملت رفع كفاءة المستشفيات وإنشاء مراكز ووحدات صحية على أعلى مستوى لتقديم الرعاية الصحية اللائقه للمواطنين.

-تنفيذ 16 مشروعا في قطاع وحدات الإسعاف السريعة.

-تنفيذ 43 مشروعا بقطاع الرياضة ومراكز الشباب.

-تنفيذ 11 مشروعا لمجمعات حكومية خدمية، وأخرى زراعية، تيسر على المواطنين الحصول على خدماتهم. 

-تنفيذ 13 مشروعا في قطاع التضامن الاجتماعي، شملت إنشاء مراكز إيواء ودور رعاية مسنين وأيتام.

-تنفيذ 50 مشروعا في قطاع تبطين وتأهيل الترع. 

إنشاء المدارس
إنشاء المدارس

 

مجمع خدمات المواطنين بالشوبك الشرقي
مجمع خدمات المواطنين بالشوبك الشرقي

 

مراكز الخدمات
مراكز الخدمات

 

مركز الألبان
مركز الألبان

 

مركز شباب الصف
مركز شباب الصف

 

مشاريع المدارس
مشاريع المدارس

 

مشاريع حياة كريمة بمحافظة الجيزة
مشاريع حياة كريمة بمحافظة الجيزة

 

مشروع توسع وتطوير مدرسة محمد الصيفى
مشروع توسع وتطوير مدرسة محمد الصيفى

 

ملاعب
ملاعب

 

وحدة طب الأسرة بالشوبك الشرقي
وحدة طب الأسرة بالشوبك الشرقي

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

تطوير الريف المصري

تطوير قرى الريف

الصف

أطفيح

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

"حياة كريمة" بأسوان: انتهاء تنفيذ بعض مشروعات الكلح غرب لخدمة 75 ألف مواطن

الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:15 م

طلاب جامعة المنوفية يتفقدون مشاريع حياة كريمة بقرية شما فى المنوفية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:09 م

رئيس الوزراء: تكلفة "حياة كريمة" تتجاوز 700 مليار جنيه ولا بديل عنها

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:30 ص

القوافل العلاجية لـ"حياة كريمة" تبدأ رحلتها قبل الأخيرة بقرية أم الحويطات بسفاجا

الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:30 ص

أبرزها موقف وسوق حضارى ..تعرف على مشروعات حياة كريمة في تل بني عمران بالمنيا

الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:00 ص

حياة كريمة: إطلاق قوافل طبية بالقرى أسبوعيا لتحسين صحة المواطنين

الأحد، 23 أكتوبر 2022 08:00 ص

مواطن سكندرى: حياة كريمة غيّرت شكل الحياة في مدينة برج العرب.. فيديو

الأحد، 23 أكتوبر 2022 07:00 ص

رئيس مدينة الحسينية: تنفيذ 20 مشروعا ضمن حياة كريمة بقرية سعود بنسبة 100%

الأحد، 23 أكتوبر 2022 06:00 ص

منسقة حياة كريمة: المبادرة هى الأكبر وتصل للمستحقين بشكل حقيقى

الأحد، 23 أكتوبر 2022 05:00 ص

دعم 1052 سيدة لاستخراج بطاقات رقم قومى بقرى حياة كريمة برعاية القومى للمرأة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 04:00 ص

قرية دنديل ببنى سويف شكل تانى مع "حياة كريمة".. إنشاء وحدة صحية ونقطة إسعاف على مساحة 1070 مترا.. وتدشين مجمع زراعى وخدمى.. وتطوير مركز الشباب على مساحة 200 متر.. وتوصيل خدمات الصرف الصحى والغاز الطبيعى.. صور

الأحد، 23 أكتوبر 2022 02:00 ص

التنسيقية تواصل جولات دعم الحوار الوطنى مع سيدات قرى حياة كريمة فى كفر الشيخ

السبت، 22 أكتوبر 2022 11:26 م

"حياة كريمة": ندعو شباب مصر للعمل التطوعى والتوعوى بمشروع القرن حياة كريمة

السبت، 22 أكتوبر 2022 09:57 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة