مدير تعليم القليوبية تتابع تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية لمدارس إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، حيث تابعت مجمع أسماء بنت أبى بكر بإدارة شرق شبرا، حيث حضرت طابور الصباح بمدرسة أسماء الابتدائية، واستمعت إلى إذاعة الصباح وتفقدت الفصول التعليمية والملاعب وحجرات الأنشطة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه اتجهت وكيلة الوزارة بعد ذلك لزيارة مدرسة الثانوية بنات بإدارة بنها التعليمية رافقتها في الزيارة هناء جودة القائم بأعمال مدير الإدارة، حيث تفقدت الفصول التعليمية وتابعت بنفسها تفعيل وتسليم التابلت للصف الأول الثانوي، وحضرت حصة رياضيات وناقشت التلاميذ في المحتوى التعليمي واستراتيجيات التعليم والتعلم، وشاهدت نشاط موسيقي متميز، وأشادت بانتظام العملية التعليمية داخل الفصول التعليمية.

وتفقدت مدير تعليم القليوبية، وسائل الأمن والسلامة في المدارس والملاعب وتوفير طفايات الحريق وجرادل الرمل ومصادر الكهرباء وتغطيتها جيدا داخل الفصول وخارجها للحفاظ على الأمن والسلامة داخل المدارس، ونبهت على الإشراف اليومي في الأدوار والبوابات والملاعب ووقت انصراف الطلاب من المدرسة.



خلال الجولة



متابعة تسليم التابلت للطلاب



جانب من الجولة بالمدارس



مدير تعليم القليوبية تتابع انتظام العمل بالمدارس