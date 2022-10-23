مدير أمن الفيوم يقود حملات لرفع الإشغالات وإزالة مخالفات الباعة الجائلين

الفيوم رباب الجالي

قاد اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين بمدينة الفيوم، كما أعطي مدير أمن الفيوم توجيهات بعدد من الحملات التي تم تنفيذها بمختلف مراكز المحافظة، وتم رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية بالمدن وتحرير المخالفات اللازمة.

كان مدير أمن الفيوم قاد حملة مكبرة بمدينة الفيوم، تم خلالها رفع الإشغالات من وسط المدينة وميدان السواقي ومنطقة السهراية، كما تمكنت الحملة من إخلاء المناطق من الباعة الجائلين وإزالة حالات التعدي علي حرم الطريق من قبل المحلات التجارية وتحرير المخالفات اللازمة.

وخلال تنفيذ حملات رفع الإشغالات وجه مدير أمن الفيوم بعدد من الآكمنة المرورية المتحركة والثابتة داخل مدينة الفيوم، وعلي الطريق الدائري وبميدان المسلة، وتم تحرير عدد من المخالفات المرورية ومصادرة عدد من الدراجات البخارية ومركبات التوك توك والتروسيكل.

وقام مدير أمن الفيوم بالإشراف على حملات رفع الإشغالات التي تم تنفيذها بمراكز أبشواي وطامية وسنورس وأطسا، وأسفرت عن رفع عدد من الإشغالات وتحرير المخالفات اللازمة.