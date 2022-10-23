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مدبولى: نتابع كل حاجة بتتكتب وخسائر الزحام المرورى 8 مليارات دولار سنويا

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:26 ص
مدبولى: نتابع كل حاجة بتتكتب وخسائر الزحام المرورى 8 مليارات دولار سنويا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن صادرات مصر البترولية قفزت 109 % خلال 2021- 2022 لتصل إلى 18 مليار دولار مقابل 8.6 مليارات دولار خلال 2020 -2021.
 
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي،: بنتابع كل حاجة بتتكتب.. وموضوع النقل والكبارى والطرق..، مشددا على أن الدولة المصرية تدخلت في منظومة النقل أيضا، مستشهدا بتقرير للبنك الدولى عن مصر في في 2014 ، حيث ذكر التقرير أن خسائر مصر في القاهرة الكبرى سنويا نتيجة الازدحام المرورى يصل إلى 8 مليارات دولار وتوقع أن تصل فى 2030 إلى 18 مليار دولار، معلقا: كان هناك ضرورة للتدخل ولما كل سنة أفقد 8 مليار يبقا بتكلم من هنا حتى نهاية 2030 عن 80 مليار دولار خسائر مصر بسبب الازدحام المروري.. القاهرة كانت ستتحول إلى جراج كبير في حال عدم وجود منظومة تخدم القاهرة الكبرى".
 
 

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