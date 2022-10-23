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مدبولى: الدولة تحقق إنجازات فى سرعة تنفيذ المشروعات..والسخرية قد تدفع للتشكيك

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:31 ص
مدبولى: الدولة تحقق إنجازات فى سرعة تنفيذ المشروعات..والسخرية قد تدفع للتشكيك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تحقق إنجازات كبيرة في سرعة عمل المشروعات، وهو ما تغير عن الصورة السابقة، قائلا: "كنا نشاهد في الماضي كوميكس عن عدم الثقة في الدولة وعدم مصداقية الدولة في الالتزام بالمواعيد.. ولكن الوضع اختلف الآن حجم المشروعات التي تنفذها وسرعة تنفيذها.. ونتابع هذه الكوميكس.. البعض كان جيد والبعض قد يكون فيه "السم في العسل". 
 
واستعرض الدكتور مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، شائعة كوبري التجمع الخامس الجديد، وكيف تم نشر صور بالفوتوشوب عن تغير شكل الكوبري"، قائلا: "رصدنا تعليقات ساخرة مثل "مبروك الكوبري حامل" وغيرها رغم أن الصورة غير حقيقية.. وهنا الفكرة ناخد بالنا كويس.. وبكلم شبابنا.. التشكيك في المشروعات على غير الواقع.. حاجة تانية خالص.. نقطة مهمة بدل من الشكوي في عدم التزام التنفيذ والتأخر في تنفيذ المشروعات.. بقي الشكوي من سرعة تنفيذ المشروعات".
 
 

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