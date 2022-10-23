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مدبولى: الانتهاء من 17 مجمعا صناعيا بتكلفة 10.2 مليار جنيه فى 10 محافظات

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:39 ص
مدبولى: الانتهاء من 17 مجمعا صناعيا بتكلفة 10.2 مليار جنيه فى 10 محافظات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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تطرق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى الشكاوي بعدم المنافسة الحيادية ومزاحمة للقطاع الخاص في بعض القطاعات، مؤكدا أن الدولة أعددت وثيقة الملكية ودور الدولة وتواجدها وتعظيم الحياد التنافسى.
 
أضاف «رئيس مجلس الوزراء»، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي،: أنه تم الانتهاء من 17 مجمعًا صناعيًا بتكلفة 10.2 مليار جنيه فى 10 محافظات، مشيرا إلى تطوير البنية الأساسية والمناطق الحرة والصناعية أمام القطاع الخاص.
 
وكشف عن أن الدولة خصصت 30 مليون متر مربع أراض صناعية بعضها دون مقابل في الصعيد، في المقابل اكتشفنا أن 3 مليون متر بس هي اللي اشتغلت، نتيجة شكاوي عديدة من المرافق وأسلوب طرح هذه الأراضي.
 
 

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