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محمود محيى الدين: لا بد أن تكون السنة المالية متوافقة مع السنة الميلادية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 07:24 م
محمود محيى الدين: لا بد أن تكون السنة المالية متوافقة مع السنة الميلادية محمود محيى الدين
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إنه لا بد من التحرك في ملف زيادة الصادرات، والعمل على الواردات، موضحا أن مشكلة في مصر في زيادة الصادرات، ومصر لديها مشكلة في الواردات، وأزمة الصادرات، وهذا الأمر يحتاج نظر من نوع وتعامل مختلف.

وأضاف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى، أنه يمكن زيادة الضرائب عن طريق تطبيق الضريبة العقارية بنسب متفاوتة حسب المناطق، مشيرا إلى أن لا مجال لتوطين التنمية المستدامة بدون وجود تمويل لتوطين التنمية.

ولفت المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إلى أهمية التيسير من خلال وسائل التبسيط المعلومات، بجانب أهمية مركزية دور الموازنة العامة للدولة في إطار استقرار الاقتصاد الكلي، حيث يصدر منها الإشارات، حول ما إذا كانت مرحبة أو طاردة للاستثمار، مشيرا إلى أن هناك صعوبة كبرى في التعرف على السنة المالية وتحويلها إلى ميلادية، مطالبا وزير المالية أن تكون السنة المالية متوافقة مع السنة الميلادية.

وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، أن التشارك في الصياغة أصبح واحدة من عوامل نجاح السياسة الاقتصادية، وتغيير السنة المالية مؤخرا تسبب في حدوث تشويش.

 


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