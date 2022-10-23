محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد الأزهر ويوجه بتيسير عمل القوافل الدعوية

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو الببيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وفد قافلة الأزهر الشريف الدعوية، القادمة من مجمع البحوث الإسلامية إلى محافظة كفر الشيخ، والمتجهة إلى القرى التابعة لمراكز بلطيم و الحامول وبرج البرلس بالمحافظة، ضمن لقاءاتهم بالمؤسسات الحكومية بالمحافظة، بحضور الدكتور عادل عبدالصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، وأحمد النادى مدير الدعوة، وأعضاء القافلة المشايخ محمد احمد نصر، احمد مصطفى، عبد الله عبد الرحمن، احمد السيد، احمد عبد الله، محمود محمد، عبد العزيز شعبان، عماد عبد الحليم .

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتيسير عمل القافلة، وتقديم كل سبل الدعم لهم، وتعاون كافة الجهات المعنية في ذلك، لتحقق القافلة الهدف منها من إقامة ندوات توعوية بكافة أرجاء مديريات ومؤسسات المحافظة، من مديريات الشباب والرياضة، والمراكز الثقافية، ومديرية الأوقاف وإدارتها وغيرها من كافة المؤسسات الخدمية بالمحافظة، وبالمراكز والمدن والتي ستتواجد بها.

كما وجه المحافظ الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر و الازهر الشريف، وجميع العاملين به مع إلاهتمام بمحافظة كفر الشيخ وتوجه القافلة الدعوية من علماء ومشايخ الازهر الشريف مع الدعوة الوسطية السمحة وتصحيح المفاهيم المغلوطة في اطار الاهتمام بتنمية الوعى مع الحرص على الوصول بالقوافل الدعوية الى جميع المناطق.



جانب من وفد القافلة الدعوية



الحضور من القافلة الدعوية