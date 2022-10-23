محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية جبل النور

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في مشروعات "حياة كريمة" بمركز ببا، وذلك ضمن برنامجه الميداني لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة،حيث رافق المحافظ كل من : الدكتور محمد جبر منسق عام المبادرة _معاون المحافظ، مدحت صلاح رئيس مركز ببا، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، أمل أبو عزوز وكيل وزارة التضامن ، ومسؤولى هيئة مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز التعمير.

وتفقد المحافظ سير العمل في مشروع وحدة التضامن بقرية جبل النور "إنشاء جديد" والتي يتم إنشاؤها، ضمن 6 مشروعات في قظاع التضامن الاجتماعي، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالي،وتشمل إجراء الأبحاث الاجتماعية،صرف معاشات برنامج تكافل وكرامة، ومشروعات الأسر المنتجة،وتأهيل، والإرشاد الاجتماعي والنشاط الأهلي وغيرها من الخدمات الضمانية.

كما تفقد المحافظ مستجدات سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة،والتي تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية،حيث تفقد المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بجبل النور،والتي يتم إنشاؤها "طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، حيث تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني وجار الأنتهاء من المباني وأعمال التأسيس للكهرباء والسباكة والمحارة، بنسبة تنفيذ زادت عن 70%، ضمن 24 مشروعا بقطاع الصحة بقرى ببا.