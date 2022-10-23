محافظ الوادى الجديد يشهد توثيق أطول سلسلة تمور فى العالم بحضور مسئولى جينيس.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الأحد، وحنان مجدى نائب محافظ الإقليم، فعاليات توثيق أطول سلسلة تمور في العالم بإستاد مدينة الخارجة بمشاركة شركة لتصنيع التمور بالمحافظة والتى تضمنت 100 الف ثمرة بلح وبطول 30 كيلو نصف كم وجرى تنفيذها على شكل 4 دوائر متداخلة تبدأ من مجسم على هيئة شجرة النخلة في وسط الدوائر وذلك على أرضية ملعب استاد الخارجة الرياضي.

وجرى ترتيب ثمار البلح في 4200 صندوق أبيض اللون بداخله ثمار البلح صنف الصعيدي النصف جاف المشهور زراعته في محافظة الوادي الجديد وذلك بحضور المدير الإقليمي لموسوعة جينيس العالمية بمصر بالإضافة لمساعد وزيرة التجارة والصناعة لمراكز تكنولوجيا التصنيع الغذائي.

وكانت محافظة الوادي الجديد نظمت بروفة لسلسلة التمور على هامش الاحتفال بعيد المحافظة القومي حيث تضمنت السلسلة 32 ألف تمرة بلح وبطول كيلو ونصف كيلو متر، وجرى تنفيذها على هامش الملتقى التسويقي الثاني للتمور المصرية والذي نظمته المحافظة بمشاركة محلية وعربية.