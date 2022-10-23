اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يشهد توثيق أطول سلسلة تمور فى العالم بحضور مسئولى جينيس.. صور

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:14 م
محافظ الوادى الجديد يشهد توثيق أطول سلسلة تمور فى العالم بحضور مسئولى جينيس.. صور محافظ الوادى الجديد يشهد توثيق أطول سلسلة تمور فى العالم
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الأحد، وحنان مجدى نائب محافظ الإقليم، فعاليات توثيق أطول سلسلة تمور في العالم بإستاد مدينة الخارجة بمشاركة شركة لتصنيع التمور بالمحافظة والتى تضمنت 100 الف ثمرة بلح وبطول 30 كيلو نصف كم وجرى تنفيذها على شكل 4 دوائر متداخلة تبدأ من مجسم على هيئة شجرة النخلة في وسط الدوائر وذلك على أرضية ملعب استاد الخارجة الرياضي.
 
وجرى ترتيب ثمار البلح في 4200 صندوق أبيض اللون بداخله ثمار البلح صنف الصعيدي النصف جاف المشهور زراعته في محافظة الوادي الجديد وذلك بحضور المدير الإقليمي لموسوعة جينيس العالمية بمصر بالإضافة لمساعد وزيرة التجارة والصناعة لمراكز تكنولوجيا التصنيع الغذائي.
 
وكانت محافظة الوادي الجديد نظمت بروفة لسلسلة التمور على هامش الاحتفال بعيد المحافظة القومي حيث تضمنت السلسلة 32 ألف تمرة بلح وبطول كيلو ونصف كيلو متر، وجرى تنفيذها على هامش الملتقى التسويقي الثاني للتمور المصرية والذي نظمته المحافظة  بمشاركة محلية وعربية.
توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(1)
 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(2)
 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(3)
 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(4)
 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(5)
 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(6)
 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(7)
 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(8)
 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(9)
 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(10)
 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(11)
 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(12)
 
 
 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(15)
 

 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(17)
 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(18)
 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(19)
 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(20)
 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(21)
 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(22)
 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(23)
 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(24)
 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(25)
 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(26)
 

توثيق-أطول-سلسلة-تمور-فى-العالم-بحضور-مسئولى-جينيس-(27)
 

 


الوادي الجديد

أطول سلسلة تمور فى العالم

موسوعه جينيس

تمور الوادي الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة

استاد الخارجة يستضيف موسوعة جينيس لتسجيل رقم أطول سلسلة تمور فى العالم

الأحد، 23 أكتوبر 2022 08:00 ص

الوادى الجديد تنجح فى التعاقد لتصدير أول شحنة تمور للأسواق الروسية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 02:50 م

تمور واحة سيوة تشارك في المهرجان الدولي الأول للتمور بموريتانيا.. صور

الأحد، 28 أغسطس 2022 03:25 م

البلح الأسوانى يغزو الأسواق المحلية والعالمية فى رمضان.. أكبر تاجر تمور بالمحافظة يوضح أهم الأصناف وأفضل الطرق لحماية البلح من السوسة.. ويؤكد: الأسعار تبدأ من 8 جنيهات للكيلو.. صور

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة