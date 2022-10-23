محافظ المنوفية يحيل 3 وقائع فساد وتلاعب بالتصالح وتراخيص البناء للنيابة العامة

المنوفية - محمد فتحى

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، (3) وقائع فساد كبرى للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن ارتكاب عدة مخالفات تضر بالصالح العام ، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.

حيث تمثلت الواقعة الأولى في إحالة عدد من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع لوجود شبهة تزوير وتلاعب بالمستندات والأوراق الرسمية بملف التصالح على مخالفات البناء لأحد المواطنين بناحية ميت أم صالح بإدخال الكشط والشطب بنموذج (5) ، فضلا عن عدم تحري الدقة وإستيفاء ومراجعة كافة البيانات بملف التصالح ، وكذا قبول طلب التصالح دون إجراء المعاينات الميدانية وإصدار نموذج (8) بالمخالفة للقانون، وأمر محافظ المنوفية بوقف طلب التصالح للمواطن وعدم استخراج نموذج (10) لحين الانتهاء من التحقيقات.

فيما تمثلت الواقعة الثانية في إحالة عدد من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف لقيامهم بالتلاعب والتزوير فى ملف ترخيص رقم (210) لسنة 2015 لاستخراج ترخيص تعلية بناء بالمخالفة للقانون ومحاولة إكساب المواطن حقا و مركزا قانونيا دون وجه حق، وقد أمر المحافظ بوقف إجراءات إستخراج رخصة التعلية والتصرف على ما تنتهى إليه تحقيقات النيابة العامة .

وفيما يخص الواقعة الثالثة ، تم إحالة عدد من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف لإصدارهم خطابات استئناف أعمال بناء وهمية لبعض المواطنين منسوب صدورها للإدارة الهندسية بالمخالفة للقانون، بهدف إدخال الغش والتدليس لاستخدامها كمحرر رسمى لاكتساب حقوق ومراكز قانونية ، وأمر المحافظ باستمرار إيقاف العمل بتلك الخطابات لحين إنتهاء التحقيقات في هذا الشأن .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد بشتى صورة وملاحقة الفاسدين، مشدداً على عدم التستر على أى عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين حفاظا على الصالح العام.