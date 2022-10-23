محافظ المنوفية يحيل طاقم الأمن و112 من العاملين بمستشفى قويسنا للتحقيق

المنوفية - محمد فتحى

أحال اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية طاقم الأمن الإدارى و112 من العاملين بمستشفى قويسنا المركزى للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وعدم تحقيق الانضباط العام، جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للمستشفى لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، وذلك عقب جولته الميدانية بمركز ومدينة قويسنا.

حيث تفقد محافظ المنوفية أقسام الاستقبال والباطنة والجراحة والأشعة المقطعية والأقسام الداخلية وعيادة التخاطب، وقام بالإطلاع على تذاكر الدخول ودفاتر الحضور والإنصراف وسجلات قيد الحالات المرضية للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق وتوافر كافة الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية لضمان التعامل الفورى مع حالات الطوارئ والمترددين.

ووفقاً لتقرير تلقاه محافظ المنوفية من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ، تبين أن قوة المستشفى (1200) موظفاً وعدم وجود دفتر سجلات للحضور والانصراف لأفراد الأمن الإدارى ، كما تبين عدم توقيع حضور وانصراف 112 من العاملين بالمستشفى، وشدد المحافظ على بتكثيف الانضباط وتواجد أفراد الأمن بكافة الأقسام لتهيئة الأجواء المناسبة للمرضى لتلقي العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء.

وخلال تفقده للأقسام الطبية أجرى محافظ المنوفية حواراً مع المرضى وذويهم استفسر خلاله عن الخدمة المقدمة منذ دخولهم المستشفى وآلية تعامل الأطقم الطبية ومدى توافر الرعاية الطبية الشاملة لهم، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل خلال الفترة القادمة لتطوير المنظومة الصحية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطن لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية.