محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشارع الباجورى ضمن الخطة الاستثمارية

المنوفية - محمد فتحى

قام اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بجولة ميدانية بمركز ومدينة قويسنا، وذلك في إطار سلسلة جولاته الميدانية الموسعة بكافة مواقع العمل بالمراكز والمدن لمتابعة تنفيذ خطة مشروعات رصف الطرق الجديدة ، للوقوف على حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لنهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها نائبه محمد موسى، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، والمستشار الهندسي، ومدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام.

بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بشارع الباجورى بطول 1 كيلو متر، حيث تم الإنتهاء من قطع الفرمة ورفع مطابق الصرف الصحى وجارى الإنتهاء من عمل بلاعات مياه الأمطار ووضع طبقة الأساس وتركيب بلاط الإنترلوك، ومن المقرر نهو كافة الأعمال وباقي الشوارع المستهدفة بنهاية ديسمبر المقبل، ووجه المحافظ رئيس المدينة بالتواجد الميدانى لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، موضحاً بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة.

وقد أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أنه جارى العمل على قدم وساق بخطة رصف الطرق الجديدة بقويسنا والتي تشمل رصف (7) شوارع وهم بورسعيد بطول( 935) م، والباجوري، إبراهيم الخليل بطول (670) م، وشوارع التحرير بطول 500 م ، النبى موسى بطول 200 م، عبدالله مليجي بطول 200 م، ومسجد أبو زيد بطول 300 م، وأكد المحافظ حرصه ودعمه الكامل لتطوير ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق كونه أحد العوامل الهامة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال الإنشاءات بمصنع تدوير القمامة بطريق المنطقة الصناعية بقويسنا والمقام على مساحة (10) أفدنة تنفيذ هيئة الإنتاج الحربى، وبتكلفة تقارب (100) مليون جنيه وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بنطاق المحافظة ووضع خطة استراتيجية للتخلص الآمن من المخلفات والاستفادة القصوى منها بما يعود بالنفع الاقتصادي والبيئي، حيث يتم إنشاء المصنع وفق أحدث النظم التكنولوجية الحديثة ويضم خط فرز وماكينة تقليب لإنتاج السماد العضوى وكذا ماكينة rdf كوقود بديل لمصانع الأسمنت، وقد تم الإنتهاء من بناء السور الخارجى و جارى التشطيبات النهائية للمبانى الإدارية وضع طبقة الاحلال تمهيدا لصب البلاطات الخرسانية.

ووجه محافظ المنوفية رئيس المدينة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتقديم الدعم اللوجستي اللازم وتذليل العقبات لسرعة نهو المشروع فى أقرب وقت ممكن وكذا سرعة إعداد الرسومات الهندسية الخاصة بالمصنع للبدء فى التنفيذ.

وأوضح المحافظ أنه وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية فقد تم الإنتهاء من رفع كافة مخلفات القمامة بجميع المقالب بالمراكز والمدن والمتراكمة منذ عقود طويلة ونقلها للمدفن الصحي بالسادات وذلك في فترة زمنية وجيزة والذي عانت منه منذ سنوات طويلة لما يسببه من تلوث وأضرار بيئية.

هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته بمركز ومدينة بركة السبع، حيث سيتم تفقد أعمال التطوير بممشى بركة السبع وتغطية ديا الكوم ، وميدان أحمد رشدى، وطريق المستشفى - كفر عليم، وشارع النصر، وكذا أعمال الرصف والتطوير بشارع المعدية - شارع نجم الدين.