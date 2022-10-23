محافظ الغربية يتفقد مشاريع الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا

الغربية محمد طارق

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة بمركز ومدينة طنطا ،مساء اليوم ، تفقد خلالها أعمال الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا للاطمئنان على سير العمل بالمواقع وكذلك الوقوف على نسب الإنجاز وتذليل كافة العقبات التي تحول دون نهو المشاريع في الوقت المناسب.

بدأت الجولة بتفقد موقع العمل بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي والذي أوشك على الانتهاء بواقع عدد 6 عمارات تتكون كل عمارة منهم من (دور أرضي و 9 أدوار علوية) بإجمالي 480 وحدة سكنية مقامة على مساحة 2.3 فدان، حيث تفقد المحافظ أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية.

كما تفقد محافظ الغربية الأعمال بمشروع إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم ،حيث تابع تنفيذ أعمال اللاند سكيب الجاري تنفيذها بموقع المشروع والذي يهدف في المقام الأول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بالمحافظة إلى جانب التصدير للخارج ،فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب .

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف بطريق المواشي والذي يتم رصفه بطول 3 كيلو متر وعرض 8 أمتار، ليكون بديل سريع للوصول للطريق الزراعي المتجه للقاهرة يغني المركبات عن السير داخل المدينة مما سيحقق سيولة مرورية وتوفير للوقت، كما تفقد رحمي أعمال التدبيش والتوسعة بطريق المعامل ليصبح فور انتهائه بديلاً مميز لمدخل طريق طنطا السنطة، والذي يعاني من تكدس السيارات ذهابا وإيابا.

واختتم رحمي الجولة بتفقد أعمال إنشاء كورنيش الغفران وأعمال الرصف بقطاع المماليك، رافق المحافظ خلال الجولة كلا من الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.