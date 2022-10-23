محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بكفر الزيات وبسيون وطنطا

الغربيــــة عادل ضرة

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة موسعة لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بكفر الزيات، بسيون ومدينة طنطا، وبدأت الجولة بمدينة كفر الزيات والتي تفقد فيها أعمال توسعة وتطوير مدخل المدينة وأعمال تطوير مبنى مركز ومدينة كفر الزيات، إلى جانب تفقد أعمال توسعة شارع المستشفى تمهيدا لأعمال الرصف، فضلا عن تفقد شارع الزربيني حيث تتم أعمال تركيب طبقة الانترلوك ضمن أعمال رصف وتطوير الشارع ، وأختتم جولته بتفقد مرفق الإسعاف والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال توريد محصول الأرز بشونة بسيون، موجها رئيس المدينة بسرعة نقل المحصول الذي تم تجميعه لمضارب الأرز مع المحافظة المستمرة على الوارد اليومي بتغطيته، مؤكدا أهمية تذليل كافة العقبات أمام المزارعين لضمان إنسيابية وسهولة عملية التوريد والتشوين، كما تفقد المحافظ أعمال توسعة طريقي بسيون - كفر سليمان، بسيون -برما وذلك تمهيدا لبدء أعمال الرصف بهما.

واختتم المحافظ جولته بمدينة طنطا والتي تفقد فيها أعمال الرصف الجارية بمنطقتي الداون تاون وشارع المماليك برفقة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، حيث يتم تطوير المنطقة بأكملها ضمن خطة المحافظة الاستثمارية.

ورافق المحافظ خلال الجولة عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.