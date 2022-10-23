محافظ الدقهلية: تواصل مستمر لغرفة العمليات لرفع تراكمات المياه حال سقوط الأمطار

الدقهلية ـ فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم البدء على الفور فى اجراءات التعامل مع شفط وكسح تجمعات مياه الامطار، بمدينة المنصورة ومركز ومدينة المطرية وبعض المدن بنطاق محافظة الدقهلية، من خلال فرق العمل بالشوارع والميادين بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى.

وأكد " مختار" على ضرورة التواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والاحياء والمدن لمتابعة اعمال رفع تركمات المياة حال سقوط الامطار وسرعة التعامل مع تراكمات الامطار.

حيث تعرض صباح اليوم مركز ومدينة المطرية، وايضا عدد من المراكز المجاورة شملت مراكز ومدن منية النصر وبنى عبيد والكردى ودكرنس وميت سلسيل والمنزلة، فضلا عن مدينة المنصورة لسقوط امطار متوسطة وخفيفة، وقد تم على الفور بدء اعمال شفط وكسح تجمعات مياه الامطار بكافة المناطق التى تعرضت لتجمعات الامطار بها بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى..

وأكد " مختار" على اهمية اتخاذ كافة الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية، مشيرا لضرورة التواجد الميدانى لأعضاء الجهاز التنفيذى ومعدات الوحدات وشركة مياة الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحى حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفورى معها واصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم

تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تقلبات الطقس وتحسبا لاحتمالات سوء الاحوال الجوية وسقوط امطار، وفى اطار التكليفات والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن، وتنفيذا لتكليفات