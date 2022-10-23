محافظ الدقهلية: بدء دراسة تنفيذ مبادرة زراعة أسطح المباني الحكومية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد عن بدء دراسة تنفيذ مبادرة زراعة أسطح المباني الحكومية واستغلال مياه غسيل محطات الطاقة الشمسية الاستغلال الأمثل في الزراعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور المهندسة شيماء الصديق، مدير الإدارة العامة للمرافق والبنية التحتية بالمحافظة، والدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، والدكتور أحمد دبور من مركز البحوث الزراعية، والمحاسب ايمن موسي مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتوره آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بني عبيد، وأعضاء اللجنة المسؤلة عن تنفيذ المبادرة.

ووجه محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة من المتخصصين في هذا المجال "مجال زراعة الأسطح" لوضع تصور ودراسة كاملة لتنفيذ هذه المبادرة لتحقيق الاستفادة منها ووضع خطة لتسويق هذه المنتجات.

كما وجه "مختار" بوضع منظومة غسيل اوتوماتيك لمحطات الطاقة الشمسية لكي تتناسب كميات المياه مع الزراعة المطلوبة، وأكد "محافظ، علي أن زراعة الأسطح من المبادرات التي تهدف إلي تحسين المناخ وتعمل علي تقليل الانبعاثات وتقليل نسبة ملوثات الهواء وضمان بيئة نظيفة وهواء نقي.

كما أكد "مختار" علي أن مبادرة زراعة الأسطح من المبادرات الهامة جدا وتهدف الي توفير فرص عمل للشباب وإنتاج منتجات طبيعية صحية ذات قيمة مالية عالية وستعمل هذه المبادرة علي توفير منتجات ذات جودة عالية يحتاج إليها السوق المحلي.

وأشار "مختار" الي أنه سيتم تعميم المبادرة علي جميع أسطح العمارات السكنية والمنازل لتحقيق اكتفاء ذاتي من المنتجات الزراعية الطبيعية وستعمل هذه المبادرة علي تلبية احتياجات كل أسرة من المنتجات الزراعية الخضروات بكافة أنواعها.