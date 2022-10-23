محافظ الإسكندرية: تنفيذ 13 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة

الإسكندرية ــ جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والتنسيق بين جهات الولاية وبين الجهات المعنية لتنفيذ الحملات، مشيراً إلى أنه خلال آخر حملة لازالة التعديات على أراضي الدولة تم تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على الأراضي التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري بنطاق حي عامرية أول.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة، وتنفيذا لتكليفات المحافظ، تم التنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لتنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، وتابعت السكرتير العام المساعد نتائج الحملات، وتم التأكيد على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

ومن جانبه أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة بشكل يومي، حيث تم تنفيذ قرارات لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري عبارة عن إنشاءات مخالفة للقانون وتشوينات وضم حرم طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي بنطاق حي العامرية أول .