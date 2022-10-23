محافظ أسيوط يتابع استكمال مشروعات القطاع الصحي في قرى "حياة كريمة"

أسيوط -هيثم البدرى

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات القطاع الصحي بالقرى والمراكز المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وموقف توفير الأراضي لإنشاء الوحدات الصحية بها وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 .. جاء ذلك خلال لقاءه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، والدكتورة إيمان علي، مسئول مشروعات حياة كريمة بمديرية الصحة.

وناقش محافظ أسيوط خلال الاجتماع أحدث المستجدات لمشروعات إنشاء وتطوير الوحدات الصحية التي يبلغ عددها 137 وحدة صحية على مستوى الـ 7 مراكز المتسهدفة ضمن المبارة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير القرى وما وصلت إليه مراحل العمل ،ومناقشة التحديات ووضع آليات ومحاور محددة لتلافي جميع المشكلات والمعوقات التي تعرقل استكمال تلك المشروعات للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن بما يطابق معايير إنشاء وتجهيز منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستعرض المحافظ ،كافة البيانات ومعدلات التنفيذ الخاصة بكل وحدة صحية ومركز طبي بالقرى المستهدفة من أعمال التطوير وشدد المحافظ على سرعة دراسة جميع محاور خطة استكمال جميع المشروعات والعمل وفقاً لاستراتيجية محددة بما يحقق طفرة بالمعدلات التنفيذية على أرض الواقع وتقديم جداول زمنية تتضمن مواعيد الانتهاء من تلك المشروعات مؤكداً على اهتمام القيادة السياسية للدولة بالمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتي تهدف لتطوير قري الريف المصري لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة تسخر كافة امكانياتها وتعمل على قدم وساق مع كافة الجهات المشاركة لتنفيذ المشروعات بمعدلات سريعة وإستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور لتحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1930 مشروع بتكلفة اجمالية 43 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.