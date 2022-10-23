اليوم السابع
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الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:40 م
أكرم القصاص
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محافظ أسوان يتابع تنظيم 18 فعالية من جلسات الدوار

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:03 م
محافظ أسوان يتابع تنظيم 18 فعالية من جلسات الدوار جانب من الجلسات
أسوان - فريق المحافظات

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واصل فرع المجلس القومى للمرأة تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة .

مؤكدة علي أنه بمشاركة علماء الأوقاف وبالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم 18 من جلسات الدوار التى استهدفت توعية 900 سيدة ورجل من أهالى 6 قرى بمركزى إدفو وكوم أمبو، كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى بأن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى دعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والاجتماعى للمرأة ولباقى أفراد الأسرة.


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