محافظات مصر تحتفى بكلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر الاقتصادي: معاك هنطلع خطوة خطوة

احتشد آلاف المواطنين فى عدد من محافظات الجمهورية، أبرزها الفيوم وسوهاج وأسيوط والمنيا، لمتابعة تفاصيل المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، الذى تنظمه الحكومة المصرية، لمتابعة التحديات الاقتصادية التى تواجه الدولة المصرية على المستويين الداخلى والخارجى.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بالمؤتمر، مشيدين بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسى، خلال السنوات الماضية، معربين عن دعمهم المتواصل للرئيس السيسى. كما أعربوا عن فرحتهم بالمؤتمر الاقتصادى الذى منحهم أملا فى تطوير الاقتصاد والنهوض بالعامل المصرى من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

ووجهوا رسالة للرئيس السيسى، قالوا فيها: معاك هنطلع خطوة خطوة.. بنشكرك على المصارحة والحوار. وأكدوا أن الشعب يعلق آمالا كبيرة على القيادة السياسية فى النهوض بالوضع الاقتصادى المصرى وهزيمة تحديات ومعوقات الاقتصاد العالمية كما تعودنا على ذلك فى كافة الأزمات السابقة والتى ضربنا بها مثالا يحتذى به فى العالم كله والتى من أبرزها التغلب على جائحة كورونا، مؤكدين على أنهم يقفون خلف الرئيس السيسى، كما أعربوا عن سعادتهم بالمشروعات الصحية وشبكة الحماية الاجتماعية.

وأشاد المواطنون بالمشروعات الاقتصادية التى أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة.

كما أشاد المواطنون بمشروعات حياة كريمة، أكبر مبادرة من نوعها فى العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.